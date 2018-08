HTC VIVE : l'adaptateur sans fil ne coûtera "que" 345 euros

Précurseur dans le domaine de la réalité virtuelle, HTC avait annoncé au mois de janvier vouloir couper les cordons de son système de réalité virtuelle au plus vite. Gageons qu'il s'agit en effet d'une contrainte relativement... encombrante, que ce soit au moment de l'installation comme en jeu.Leest donc enfin annoncé, avec une date de disponibilité toute proche et un prix indiqué "à partir de 345 euros". Compatible VIVE et VIVE PRO, notez que le dispositif nécessitera un emplacement PCIe libre sur la machine, ce qui risque de disqualifier d'emblée pas mal de joueurs.Le dispositif intègre la technologie Intel WiGig opérant à 60 GHz offrant à la fois de jolies performance s'agissant de la bande passante et permettant de prévenir toute interférence. En outre, HTC annonce une autonomie de 2 heures et demi de jeu avant de recharger... avec un cable cette fois.Pour l'instant, et c'est bien normal, aucun pack sans fil comprenant casque et adaptateur n'a été annoncé. Si vous désirez vous équiper depuis zéro, il vous en coûtera donc la modique somme de 944 euros, en plus de la bête de course nécessaire pour faire tourner les jeux correctement.Gageons que le fabricant saura intégrer cette technologie à ses systèmes dans une prochaine mouture et provoquer un nouvel effet d'annonce.