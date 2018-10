YouTube VR est dispo sur les casques de réalité virtuelle Samsung Gear

catwalker / Shutterstock.com

Regarder des vidéos et discuter en VR à plusieurs ? C'est possible !

YouTube aime la réalité virtuelle, et veut que nous l'aimions en retour. C'est beau, non ? Et pour cela, le site web d'hébergement de vidéos de Google a mis les petits plats dans les grands, en étendant l'accès de son application YouTube VR à des millions de curieux, possesseurs d'un casque Samsung Gear VR. Si l'un d'eux est tranquillement posé sur votre bureau à la maison (ou au bureau, soyons fous !), sachez que l'appli est disponible -et gratuite- depuis cette semaine depuis la boutique Oculus. Et YouTube y a ajouté une nouvelle fonctionnalité particulièrement alléchante, que nous allons prendre plaisir à vous détailler.La réalité virtuelle tout seul, c'est déjà bien. Mais à plusieurs, c'est mieux. Voilà pourquoi YouTube vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité à son application VR. Désormais, elle vous permet de regarder des vidéos et de discuter avec d'autres personnes, sur un espace virtuel commun.Ladite fonctionnalité est accessible depuis l'appli YouTube VR en cliquant simplement sur l'icône « Regarder ensemble », que l'on retrouve sous les commandes de lecture de notre casque Gear ou Daydream View.compte aujourd'hui plus de 800 000 expériences possibles dans le monde virtuel. Grâce à elle, vous pouvez voyager partout, n'importe quand, depuis n'importe quel endroit. La liberté quoi.