Réalité virtuelle : un câble USB-C pour les gouverner tous ?

Réalité virtuelle : et si cette fois c'était vraiment la bonne ?

Modifié le 19/07/2018 à 15h09

Dans un communiqué officiel , le consortiumdévoile sa solution pour se passer des nombreuses connectiques requises pour profiter de laCelle-ci prend la forme d'un câbleunique, qui permet non seulement d'alimenter le casque, mais aussi de faire transiter les flux vidéos et audio.Si les casques desont de retour sur le marché depuis maintenant quelques années, on ne peut pas dire que la technologie se soit vraiment démocratisée.Oculus Rift, PlayStation VR, HTC Vive et consorts sont toujours considérés comme des produits de niche.Or, nous voyons émerger de nombreuses initiatives pour faire de la VR un outil mieux implanté dans notre quotidien. On pense notamment au casque Oculus Go, proposé au tarif bien plus attractif de 130$.Grâce à la technologie de VirtualLink, on peut imaginer que la VR pourra faire son entrée sur des appareils largement moins dotés en connectiques que peuvent l'être d'onéreux PC fixes.Ainsi, on peut espérer pouvoir profiter de la réalité virtuelle sur des notebooks plus modestes, de mieux en mieux équipés en USB 3.1.