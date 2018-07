Le casque de réalité mixte HP VR 1000 à 199 euros

Ready player one

Triste réalité

Modifié le 09/07/2018 à 17h15

Cette fois-ci, c'est la FNAC qui nous propose une offre à ne pas manquer si vous souhaitez vous initier aux joies de la réalité virtuelle. Le temps d'une vente qui n'a de Flash que le nom (vous n'avez « plus que » 22 jours pour en profiter), le casque HP VR 1000 perd la moitié de son prix pour arriver à 199 euros.Si cette offre est uniquement disponible en ligne, sachez que vous pourrez tout de même bénéficier de la livraison ou du retrait en magasin, et que les frais de ports sont offerts. La livraison en un jour, ou le soir même, sont aussi disponibles pour les abonnés FNAC+.La réalité virtuelle, tout le monde ou presque sait maintenant ce que c'est. Mais la réalité mixte, savez-vous de quoi il s'agit ? Et bien pour la faire courte, il s'agit d'une branche de la réalité virtuelle qui se base sur l'environnement immédiat des utilisateurs (leur salon par exemple), et qui l'intègre dans l'expérience de réalité virtuelle, permettant ainsi d'agir avec des objets réels, ou d'intégrer des éléments virtuels dans le réel. C'est le procédé utilisé par Microsoft pour son projet Windows Mixed Reality.Le casque VR 1000 d'HP permet d'accéder très simplement aux applications proposées par le Windows Mixed Reality. Il se configure extrêmement simplement sous Windows 10, et ne requiert qu'un port HDMI et un port USB 3 pour fonctionner. Ce casque dispose de deux écrans LCD de 1440 pixels par 1440 pixels (un pour chaque œil), et un taux de rafraichissement de 90Hz. Il est de plus livré avec deux contrôleurs à détection de mouvement pour expérience plus immersive.