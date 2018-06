Casque de réalité virtuelle : l’Oculus Go débarque en France

Le casque VR 100 % autonome

Un tarif compétitif sur le marché

Modifié le 28/06/2018 à 10h53

Après l', Facebook tente de briser les chaines qui reliaient le périphérique de réalité virtuelle à un ordinateur ou une console de jeux disposant d'une carte graphique compatible.L'arrivée de l'dans les boutiques françaises (dont Fnac, Amazon ou encore Materiel.net) est particulièrement attendue. Décliné en deux versions de 32 Go et 64 Go, le casque VR embarque son propre matériel et est donc 100% autonome.Son écran offre un champ de vision à 110° et une résolution de 2560 x 1440 px, tandis que son processeur est muni de 6 Go de RAM. L'Oculus Go intègre également un système audio qui permet la spatialisation du son. Il est livré avec un contrôleur muni d'un pad tactile et est compatible avec tous les jeux de la boutique Oculus.Le principal argument de l'Oculus Go est son prix : le modèle 32 Go affiche un tarif de 219 € et la version 64 Go, 269 €. Un prix très compétitif sur le marché, puisque le casque VR de Google se trouve pour pas moins de 400 €, celui d'HTC s'acquiert pour 510 € minimum, et il faut débourser 300 € pour le casque VR de la marque Pico Goblin.