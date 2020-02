Nreal contraint de stopper la production de ses lunettes AR à cause du coronavirus

Lire aussi :

Plus de 60 000 personnes affectées, et la barre des 1 300 décès franchie : le coronavirus 2019-nCov est de toutes les discussions. Plus globalement, c'est l'ensemble de l'industrie chinoise qui est gelée. Facebook avait annoncé la semaine passée que la production de l' Oculus Quest serait stoppée temporairement. Une mesure imitée pour le Nreal Light.Les répercussions du virus sur la fabrication dans le secteur de la technologie sont conséquentes. La production des lunettes AR Nreal Light est mise en pause, et les dernières commandes ne seront mondialement pas assurées. L'entreprise s'appuie en effet sur une usine chinoise située à Hangzhou, et la ville est l'une des plus touchées par l'épidémie qui sévit actuellement en Chine.C'est dans un tweet que la firme a annoncé cette nouvelle décision, et a prévenu ses clients. Pour rappel, ces lunettes AR sont disponibles depuis la fin de l'année 2019 à un prix avoisinant les 1 200 $. En Chine, le travail a repris cette semaine, mais dans des conditions qui restent très compliquées. Nreal a averti que les développeurs ayant passé commande au cours des derniers jours devraient se montrer patients : la date de livraison resteCette paralysie de la production des lunettes AR pourrait logiquement impacter la déclinaison grand public, annoncée pour le premier semestre de l'année. Les lunettes profitent d'un format plus compact que celles de la concurrence ( MagicLeap One ), et sont capables de projeter une image en 1080p au travers de deux lentilles permettant un FOV de 52°. Elles sont propulsées par un Snapdragon 845.