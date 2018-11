Découvrez Neon Wasteland, une BD cyberpunk en réalité augmentée

© Neon Wasteland

Interagir avec les personnages et le décor

Un univers entre Matrix et Mad Max

Cette nouvelle application derencontre déjà un certain succès. En effet, Rob Shields, l'illustrateur à l'origine du projet, a lancé une campagne Kickstarter avec l'ambition de réunir 4 275 $ (3 754 €). À dix jours du terme, les 8 000 $ collectés ont été dépassés.Les contributeurs ont certainement été séduits par les nouvelles possibilités offertes par. Au-delà de la version papier (à 15 $, soit environ 13 €) ou PDF (à 10 $, soit environ 9 €) du comic, vous pourrez ainsi télécharger l'application iOS ou Android associée. En pointant votre téléphone vers les illustrations, vous verrez l'univers prendre vie.Cette nouvelle fonctionnalité permet de vous immerger un peu plus dans l'intrigue via des interactions avec des éléments de l'univers. Vous aurez par exemple la possibilité d'échanger avec des personnages, d'examiner des objets, ou encore d'ouvrir des portes.Néanmoins, la réalité augmentée n'est pas obligatoire pour accéder au contenu. Vous pourrez tout aussi bien lire la BD de façon traditionnelle.Prévue pour mai 2019, la BD s'inspire à la fois des mangasjaponais des années 1980, et detelles queou. L'histoire se déroule en 2088, dans un univers où les humains sont devenus immortels en abandonnant leur forme physique, au profit d'un système informatique universel, appelé « OmniVerse ». Seuls quelques êtres humains vivent sur ce qu'il reste de la Terre, pour entretenir le matériel informatique.Si l'univers vous attire, il est encore possible de contribuer à la campagne Kickstarter . D'autant que les plus généreux donateurs pourront se voir intégrer l'univers via un personnage sur mesure. Pour découvrir votre avatar en réalité augmentée, il vous en coûtera 500 $ (environ 439 €).