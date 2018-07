Magic Leap One : les lunettes de réalité augmentée annoncées pour l’été aux USA

Une sortie officielle prévue durant l'été 2018

Depuis des années, nous entendons parler des Magic Leap One. Un projet ambitieux jalousement protégé par ses concepteurs. Un vieux brevet ayant fuité en 2015 laissait entrevoir le design de ces lunettes dédiées à la réalité augmentée. Depuis, les ingénieurs de chez Magic Leap ont dévoilé quelques rares vidéos pré-enregistrées et retravaillées sur PC.Il y a quelques jours, une nouvelle démo a été révélée. Et fait rare, des informations techniques sur l'équipement embarqué dans les lunettes. Le module dédié aux calculs - qui se porte à la ceinture - intégrera un SoC quad-coredoté de processeurs Denver 2 et d'un GPU Pascal. L'ensemble serait ainsi plus puissant que la Nintendo Switch.Le système d'exploitation faisant tourner les Magic Leap One est une version 64 bits de Linux nommée. Les API graphiques Vulkan, OpenGL ES 3.1 et OpenGL 4.5 seront supportées. Les développeurs tiers pourront créer des jeux et animations grâce aux moteurs graphiquesetBeaucoup d'autres spécifications manquent encore à l'appel, comme l'autonomie dont les développeurs affirment qu'elle sera de ?plusieurs heures?. Quid des lentilles ? Des capteurs embarqués ? Du champ de vision ? Tout ceci reste encore flou et ne sera probablement connu qu'au dernier moment...La sortie de la nouvelle démo a été l'occasion pour les représentants de la start-up d'annoncer la commercialisation imminente de leurs. Inutile cependant de vous précipiter chez votre revendeur de matériel informatique préféré, la sortie sera limitée cet été aux Etats-Unis chez l'opérateur AT&T uniquement. Et les modèles commercialisés s'adresseront avant tout aux développeurs.La date officielle pour un lancement public est donc encore inconnue. Mais Clubic ne manquera pas de vous faire un test complet de ces lunettes très prometteuses dès que possible !