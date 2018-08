Spectre : Intel muselle ses utilisateurs en interdisant la publication de benchmarks comparatifs

Un manque de transparence étonnant de la part d'Intel

Quelle mouche a-t-elle donc bien pu piquer? Le géant, dans la panade à cause des failles à répétition sur ses processeurs, connues sous le nom de, a du se livrer à la publication de nombreux correctifs pour colmater les brèches.Des mises à jour qui, selon les cas, peuvent avoir des impacts négatifs sur les performances desde la marque.Dès lors que les correctifs déployés par Intel ont été identifiés comme la cause de certaines baisses de performances, Amazon Web Services, Microsoft ou Google ont tous rédigé des annonces afin de prévenir leurs clients. L'objectif étant de renvoyer Intel dans les cordes, ces entreprises n'ayant aucun intérêt à voir leurs clients se retourner contre eux pour cause de performances en déclin.Une attitude que ne semble pas beaucoup apprécier Intel. Bruce Perens, co-fondateur de l'Open Source Initiative, a remarqué une modification importante dans les conditions d'utilisations d'Intel "Vous et aucun autre tiers ne publierez ou fournirez le moindre benchmark logiciel, ou résultat de test comparatif", indiquent dorénavant lesde la marque.Dans une industrie informatique qui fonctionne ? par essence ? sur la comparaison des différents composants sur le marché, cette modification relève de l'absurde. Pire, comme le remarque TechPowerUp , cette pratique manque au mieux d'éthique, au pire est totalement illégale.