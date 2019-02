La Microsoft Build 2019 se tiendra du 6 au 8 mai... en même temps que la Google I/O

Aucun programme communiqué

Les Hololens 2 à la fête ?

Même sur le terrain des événements, la bataille fait rage entre les grandes entreprises technologiques de notre planète. Car Microsoft tiendra en effet sa conférence Microsoft Build 2019 du 6 au 8 mai prochain , au Washington State Convention Center, à Seattle, quand l'événement de Google, la Google I/O, battra son plein du 7 au 9 mai 2019 , au Shoreline Amphitheatre de Mountain View.Cette semaine printanière s'annonce chargée en annonces importantes, alors que se chevauchera deux des plus grands rendez-vous tech' de l'année dédiés aux développeurs. Si le programme de la Microsoft Build n'a pas encore été communiqué, les inscriptions ouvriront, elles, le 27 février prochain. On peut cependant d'ores et déjà émettre quelques suppositions quant aux sujets abordés par les équipes du groupe américain.En premier lieu, Microsoft devrait vraisemblablement présenter la feuille de route de son système d'exploitation pour ordinateur, Windows, non sans évoquer ses projets futurs dédiés à son service de, Azure. Son casque de réalité mixte Microsoft Hololens 2, bien qu'attendu pour le Mobile World Congress (MWC) 2019, organisé fin février à Barcelone, pourrait lui aussi bénéficier d'une mise en exergue.La multinationale pourrait ainsi donner les premières spécifications techniques de son dispositif, si aucune annonce concrète n'a lieu au MWC. La seconde version des Microsoft Hololens aurait probablement le droit à une amélioration de son champ de vision (FOV, ou), tout comme à une refonte de sa partie logicielle.