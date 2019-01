Paris Games Week : découvrez les plus beaux stands du salon

Les stands des éditeurs

Les stands des constructeurs

Parmi les stands des principaux éditeurs présents au salon, on retrouve notamment Epic Games et son drakkar impressionnant sur le stand dédié àet Square Enix qui présentait un véritable "temple perdu" pour sa licence phareet un stand dédié àNintendo est sonétait également présent, ainsi qu'une créature dedu studio ukrainien 4A. Enfin les simulations étaient aussi à l'honneur à travers le magnifiquesur le stand Xbox, le tracteur de l'excellentet le prometteurdu studio Unexpected.Les constructeurs de matériel étaient également présents cette année en grande pompe. On retrouve sans surprise les habitués de l'événement, comme Sony PlayStation, Micorsoft Xbox, Samsung et bien sûr les constructeurs de cartes graphiques comme Aorus ou Nvidia qui n'allaient pas manquer de présenter leurs toutes dernières nouveautés aux gamers présents lors du plus grand salon de Jeux Vidéo de France.Encore une fois, chaque stand rivalisait d'audace pour attirer le public enthousiaste de cette Paris Games Week qui se tient jusqu'à mardi.