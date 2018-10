Airbus et Atos deviennent les partenaires en cybersécurité de l’Union européenne

Une protection hautement renforcée contre les cybermenaces

, l'une des 3 divisions du leader mondial de l'aéronautique Airbus, et Atos, numéro un européen de la cybersécurité, ont été sélectionnés par le Conseil de l'Union européenne pour prendre en charge la cybersécurité et la protection des systèmes informatiques de 17 institutions, services et agences européennes. Le contrat, officialisé en début de semaine, porte sur 6 ans.Grâce à cet accord, les 17 entités européennes choisies vont bénéficier d'une cyberprotection à la fois coordonnée et modernisée, renforcée par le prestige et les talents de deux entreprises à la notoriété planétaire.Cette cyberprotection comprend un système de surveillance automatisé, un système d'alerte, de détection et de réaction, mais aussi des formations et études dans le but d'établir une feuille de route en matière de lutte contre les cybermenaces futures. Car comme le rappelle Dirk Hoke, le CEO d'Airbus Defence and Space :Les autorités européennes seront ainsi épaulées par des experts qui préviendront des menaces et mettront en place des mesures de réaction aux attaques, pour lutter encore plus efficacement contre ces différents risques. Les employés de l'ensemble des institutions européennes seront, eux, sensibilisés et formés aux cybermenaces et à la cybersécurité.