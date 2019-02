C’est le Black Friday chez Udemy : tous les cours à 9,99€ jusqu'au 30 novembre !

Offre spéciale :

Pour tout achat de cours Udemy jusqu'au vendredi 30 novembre à 9h, un crédit supplémentaire de 9,99€ vous sera accordé pour acheter des cours ! Rendez-vous sur le site Udemy pour en profiter.

Udemy lance son Black Friday en avance

Intelligence Artificielle de A à Z à 9,99€ au lieu de 199,99€ : découvrez les concepts et la pratique de l'IA même sans connaissances préalables en suivant ce cours qui vous mènera des fondamentaux à l'expérimentation en 14 heures.

Photoshop guide complet : de débutant à intermédiaire à 9.99€ au lieu de 49.99€ : tout ce que vous avez voulu savoir sur Photoshop sans jamais oser la demander se trouve dans cette formation de plus de 10 heures !

Maîtriser Unity 2018 et le C# | Formation complète à 9.99€ au lieu de 199.99€ : l'un des best-sellers sur Clubic, ce cours en ligne de pas moins de 40 heures alterne théorie poussée et pratique, pour un apprentissage ludique et efficace.

Le Black Friday marque aux Etats-Unis le début de la période des achats de fin d'année, le lendemain du repas de Thanksgiving. C'est l'occasion pour les commerçants de proposer des réductions importantes sur la plupart de leurs produits.Le phénomène s'est exporté en France, d'abord sur Internet, puis dans les enseignes physiques. L'engouement pour l'événement est tel qu'il a rapidement dépassé le cadre du simple vendredi et se poursuit désormais le week-end, le lundi et le mardi suivants, ces deux derniers ayant même adopté leurs propres noms : Cyber Monday et Cyber Tuesday.En 2018, lecommencera officiellement le 23 novembre et se déroulera jusqu'au 25 novembre inclus. Suivent ensuite le Cyber Monday le 26 et le Cyber Tuesday le 27.est un site de cours et formation professionnelle en ligne. Plus de 80 000 cours sont disponibles : marketing, informatique, musique, commerce, langues, photographie... Le choix est incroyablement vaste et ouvert à tous les niveaux de connaissance.Les prix varient entre 14,99€ et 199,99€, pour des sessions comprises en moyenne entre 20 et 40h, vidéos et quiz de connaissance à l'appui.A l'occasion du Black Friday, Udemy proposePour l'occasion, voici trois cours en ligne que nous vous recommandons pour leur qualité :Vous avezpour profiter de ces offres et ainsi réaliser de belles économies !