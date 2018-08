Rentrée : notre sélection de formations en ligne chez Udemy

Techniques pour se concentrer et mémoriser - Alain Sotto

Formation complète Développeur Web

Apprendre et maîtriser Excel de A à Z

Hacking Ethique : le cours complet

The Essential Guide to Entrepreneurship by Guy Kawasaki

Du développement personnel au hacking éthique, nous avons choisi pour vous 5 cours pour diversifier vos compétences en septembre.Vous avez du mal à rester concentré lors des réunions, ou à mémoriser rapidement les informations qu'on vous donne ? Alain Sotto va vous donner des explications et des astuces pour. Le plus de cette formation ? Sa courte durée, puisqu'elle dure moins de 3h. Avant de vous lancer dans d'autres formations, apprenez donc à apprendre !Apprenez àavec cette formation ! HTML, CSS ou encore jQuery ne sont qu'une partie des langages que vous connaîtrez après les 37 heures que dure cette formation. Avec 25 000 participants, mais surtout plus de 8 700 notes (pour une note moyenne de 4,6), nous ne pouvons que vous conseiller cette formation accessible même aux débutants.Vous savez probablement créer un tableau sous Excel... mais savez-vous faire un tableau dynamique, créer une macro ou mettre en forme les informations ? Cette formation (notée 4,3) permettant dedevrait vous plaire. En moins de 6 heures, revenez sur les bases du tableur de Microsoft, découvrez certaines formules et appréhendez le développement VBA.La sécurité informatique est un sujet qui fait régulièrement les gros titres. Il faut dire que les cas de piratages se multiplient, avec des conséquences parfois désastreuses. Pour mieux comprendre l'actualité sur ce sujet, comptez sur cette formation sur le hacking éthique. À l'issue des 10 heures de vidéo (suivies par plus de 10 000 personnes), vous en saurez plus sur, et sur la sécurité informatique dans son ensemble !La rentrée, ça peut aussi être l'occasion de faire le point sur son travail, et ses envies. Si lancer votre propre entreprise vous titille, suivez les conseils de Guy Kawasaki. Ce guide aborde des thématiques aussi différentes que le pitch, la création d'équipe et l'évangélisation de votre produit ou service. Cetteest en anglais et dure 4 heures.Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans notre sélection - ou que vous avez envie d'en découvrir d'autres -, n'hésitez pas à parcourir le catalogue de formations Udemy !