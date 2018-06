Offre spéciale jusqu’au 26 juin : (presque) tous les cours à 9,99€ sur Udemy

Udemy, c'est quoi ?

Informatique : développement, réseaux, bureautique...

Business et marketing

Développement personnel, santé & bien-être, mode de vie

Arts : musique, design...

Langues

Etc.

Modifié le 23/06/2018 à 10h53

Udemy est un site de cours en ligne créé en 2010 par Eren Bali. Il propose plus de 65 000 cours gratuits ou payants créés par des formateurs expérimentés. Grâce à un ensemble d'outils spécifiques et l'appui 24/7 d'une équipe technique spécialisée, les formateurs peuvent proposer leurs cours au plus grand nombre sur cette énorme place de marché du savoir.Que vous soyez un pro en recherche d'une certification précise ou un amateur qui souhaite explorer sa passion plus profondément,propose de nombreuses thématiques réparties en 15 catégories pour se former, parmi lesquelles :Le panel est large. Il existe même des préparations aux examens d'entrée pour le troisième cycle et l'université. En temps normal, les prix varient d'une gratuité totale à 199,99€. Les cours proposés peuvent contenir jusqu'à plusieurs dizaines d'heures de vidéos, consultables à tout moment une fois achetés. Notez qu'Udemy possède aussi des applications mobiles pour Android et iOS . Vous pourrez donc profiter de vos cours même en situation de mobilité.Dès le 21 juin et jusqu'au 26, Udemy démarre ses promotions spéciales Mondial 2018 et brade. Pour vous aider à naviguer dans le catalogue, nous avons sélectionné 5 cours parmi ceux qui nous ont le plus intéressés.Une formation de 6 heures pour apprendre à maîtriser les bases du célèbre logiciel d'Adobe et les mettre en pratique avec des ateliers concrets. Aucune connaissance préalable n'est requise. Le cours est assuré par un designer graphique professionnel et est noté 4,5/5 sur Udemy !12 heures de formation pour devenir un professionnel de PHP et MySQL ! Des connaissances en HTML sont requises pour suivre ce cours (vous pouvez trouver des cours gratuits sur ce sujet sur Udemy). Cette formation bénéficie d'une note de 4,5/5 attribuée par plus de 250 participants !Ce cours d'un peu plus de 5 heures vous apprendra à programmer des applications complexes. Une certaine expérience de la programmation d'Excel en VBA est requise pour suivre cette formation qui vise à augmenter vos compétences et découvrir de nouvelles façons de programmer. Ce cours est assuré par un formateur VBA professionnel et est noté 4,4/5 sur Udemy !Aucune connaissance préalable requise pour cette formation d'une durée presque 20 heures ! Proposé par deux enseignants dont un Data Scientist professionnel, ce cours fait le tour complet de la question : analyse de données, Data Mining, statistiques et modélisation n'auront plus aucun secret pour vous ! Cette formation est notée 4,5/5 et a été suivie par plus de 4 400 personnes.Aucune connaissance en investissement n'est nécessaire, mais ce cours vous demandera d'acheter ou de trader des bitcoins à partir de 10€. En 3 heures de formation, vous maîtriserez les bases sur le sujet des crypto monnaies - notamment le Bitcoin -,découvrirez les principales plateformes d'achat et apprendrez à acheter, suivre les cours et faire de trading avancé. Ce cours est noté 4,7/5.Si aucun des cours présentés ici ne vous intéresse, n'hésitez pas à naviguer le catalogue complet Udemy