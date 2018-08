Yahoo! analyse vos mails en quête de données à vendre aux publicitaires

Hum...

Une option à désactiver dans les réglages pour empêcher la collecte de données

reste l'un des clients mail les plus populaires et utilisés dans le monde. Et son nouveau propriétaire, le groupe, compte bien en profiter. Selon le Wall Street Journal , les mails stockés sur les serveurs de Yahoo! sont analysés par des robots afin d'y trouver des données à destination de services publicitaires.Oath s'est expliqué dans les colonnes du journal en indiquant que le fonctionnement d'un service mail est très onéreux et que l'entreprise doit trouver des moyens de se rémunérer. Le groupe est en négociations avec différentes régies publicitaires afin de leur proposer un service permettant de scanner le contenu de plus de 200 millions de boites mail en quête de données personnelles. Cette collecte touchera également les comptes Yahoo Premium, facturés plus de 3€ par mois.Les algorithmes de Yahoo permettent de regrouper les utilisateurs selon leurs préférences de consommations ou les sites visités. L'entreprise indique d'ailleurs qu'elle ne scanne exclusivement que les mails commerciaux, et laisse de côte toute conversation personnelle ou professionnelle.Mais pour perfectionner sa reconnaissance automatique, Oath indique que des salariés de l'entreprise participent aussi à la lecture des e-mails analysés. Cela est permis par les conditions d'utilisation du service, mises à jour après le rachat de Yahoo par AOL.Il est toutefois possible de désactiver cette pratique d'un simple clic. Pour cela, rendez-vous dans les options du webmail Yahoo, à la page Ad Interest Manager. Dans l'encart « Your Advertising Choices », cochez le bouton bleu de façon à ce qu'apparaisse la mention « Opt In). Attention : il y a deux onglets à vérifier : celui sur la publicité visible sur le web et celle proposée dans Yahoo. Si la publicité ciblée ne disparait pas des pages Yahoo, elle ne sera plus générée par la lecture des courriers électroniques.Yahoo n'est pas la première société à analyser le contenu des mails de ses utilisateurs. Google avec Gmail a appliqué cette technique durant des années, mais a annoncé en 2017 qu'elle stoppait la récupération de données commerciales. Les mails sont toujours scannés, mais uniquement à des fins de sécurité.