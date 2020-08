Regardez vos meilleures séries Netflix avec le vidéoprojecteur Xiaomi Full HD 1080P à 368€

Vous recherchez un vidéoprojecteur compact et doté d’une lampe LED qui vous garantit une grande luminosité et une longue durée de vie ? Darty à la solution : le Xiaomi Full HD et en plus il est proposé à un petit prix. Compatible Android TV grâce à une connexion par Wifi, vous aurez accès aux applications de streaming directement dessus.

Il sera le compagnon idéal d’un écran de 60 à 120 pouces et projettera vos films et séries en HD 1920 x 1080 pixels. Il est doté de la technologie HDR10 pour une image fine et lumineuse. Et pour une installation complète sans devoir acheter un autre équipement, il dispose du son stéréo qui restitue tout le spectre audio jusqu’aux fréquences basses.