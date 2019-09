C’est confirmé : Xiaomi présentera le Mi 9 Pro et le Mi Mix 4 le 24 septembre

© Android

La 5G à plein cube

À quoi s'attendre concernant MIUI 11 ?

Et le programme s'annonce chargé. Voyez plutôt : nouveau modèle de Mi 9 (oh, ce ne sera jamais que la cinquième déclinaison après tout), nouveau Mi Mix, mais aussi un nouveau modèle de Mi TV. Pour finir, Xiaomi devrait aussi nous toucher deux mots de MIUI 11, la prochaine version de sa surcouche Android.Sous couvert du lancement de ces nouveaux appareils, Xiaomi compte aussi et surtout se lancer dans la grande course à la 5G — déjà entamée avec la sortie du Mi Mix 3 5G en février dernier Ce sont donc deux porte-étendards du « réseau de demain » que le géant chinois présentera le 24 septembre. En ce qui concerne le Mi 9 Pro, Xiaomi en profitera pour remettre à niveau quelques caractéristiques. On parle déjà de la présence — assez logique — d'un Snapdragon 855+ en son sein, ainsi que d'une batterie plus costaude de 4 000 mAh, rechargeable à 30 W sans-fil (contre 20 W actuellement).Mais on attend davantage du Mi Mix 4 de tirer la couverture à soi lors de la conférence de Xiaomi. Il faut dire que ce nouveau flagship porte en lui des promesses alléchantes, parmi lesquelles la présence d'un capteur photographique de 108 mégapixels figure en très bonne place. Le constructeur pourrait également lui offrir un écran incurvé affichant une définition QHD. Des informations préliminaires assez maigres, il faut le dire, à un peu moins de 10 jours du lancement d'un smartphone. Comme quoi, certaines sociétés parviennent encore à garder quelques secrets.En dehors de la levée de rideau sur un nouveau téléviseur, Xiaomi devrait aussi consacrer un temps de sa conférence pour aborder les nouveautés de MIUI 11, dont la sortie est concomitante au déploiement progressif d'Android 10 sur nos smartphones.Il y a quelques jours, XDA Developers a pu mettre la main sur une version bêta de la surcouche et en a listé les principales nouveautés.Outre de menus changements d'ordre esthétique, MIUI 11 intégrera la solution de partage de fichiers développée avec Vivo et Oppo , et qui se veut concurrente du AirDrop d'Apple.