Tesla pourrait ouvrir sa 4ème Gigafactory à la frontière franco-allemande

L'Allemagne, un emplacement stratégique

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — e^👁🥧 (@elonmusk) June 19, 2018

Objectif : répondre à la demande constante en Europe

Source : Teslarati

À l'inverse de lade Tilburg, aux Pays-Bas, qui ne sert qu'à assembler les pièces arrivées de Fremont, cette nouvelle usine permettrait la production de tous les éléments nécessaires à la fabrication d'uneTandis que la construction de ladevrait se terminer cette fin d'année, nous devrions découvrir le pays et la région choisis définitivement par Tesla pour l'implantation de la quatrième usine du fabricant automobile.Si le premier choix du fondateur de la marque est l', il semble, plus précisément,Quant à savoir pourquoi l'Allemagne, une réponse serait de dire qu'il est toujours bon de, à l'instar de BMW, Audi et Mercedes. D'autre part, Tesla est déjà propriétaire d'une entreprise dans le pays,, une usine basée à Prüm.Par ailleurs, notons que si 25 000 français traversent chaque jour le Rhin pour aller travailler, avec l'arrivée de Tesla dans la région, nul doute qu'ils risquent d'être plus nombreux encore à passer la frontière chaque matin.Jusque-là, les véhicules commandés depuis l'Europe sont en fait préparés et importés depuis l'usine de Fremont en Californie. Cela sera le cas jusqu'en 2021, tant que la nouvelle usine n'aura pas démarré sa production.Une fois l'usine européenne opérationnelle, le plan de Tesla serait deTout cela permettrait ainsi de répondre à la, en proposant une livraison des véhicules bien plus rapide.Enfin, si le Model 3 reste le grand favori des européens, le succès du véhicule s'étend bien au delà des frontières du Vieux Continent, et la demande mondiale s'élève à. De quoi affirmer que cette nouvelle usine ne sera pas de trop !