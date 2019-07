Autopilot Tesla : plusieurs hausses tarifaires à prévoir, dont une première en août

Des augmentations au rythme des améliorations

As mentioned earlier this year, cost of the Tesla FSD option will increase every few months. Those who buy it earlier will see the benefit. — Elon Musk (@elonmusk) 16 juillet 2019



Quid de l'Autopilot de demain ?

Aujourd'hui à 6 300 euros, l'deéquipé de toutes les fonctionnalités de conduite autonome devrait doucement mais sûrement se rapprocher de la barre des 10 000 euros au cours des prochaines années, voire des prochains mois. Car Elon Musk a une stratégie bien définie à son sujet : plus son Autopilot s'enrichira, plus il coûtera cher . Et ce plan s'appliquera dès le 16 août prochain.L'entrepreneur américain s'est en effet fendu d'un nouveau tweet dans lequel il a annoncéà compter de la date susmentionnée. En France, il faudra probablement s'attendre à une hausse de 1 000 euros. Et l'intéressé de préciser : «», a-t-il indiqué.En d'autres termes, acheter une Tesla et ses options payantes de l'Autopilot le plus tôt possible vous fera économiser quelques précieux euros.À l'heure d'écrire ces lignes, les nouveaux clients bénéficient de quelques fonctionnalités de série : l'Autopilot peut par exemple maintenir votre véhicule dans sa trajectoire, ou accélérer et freiner à votre place si d'autres voitures ou piétons se trouvent dans votre voie, peut-on lire sur le site officiel Pour la somme de, les options se veulent plus intéressantes : Sortie Auto (dans un parking, une Tesla se libère de son stationnement pour venir à votre rencontre), Parking Auto (stationnement en créneau et en bataille automatique) et Navigation en Autopilot (conduite automatisée sur une voie d'insertion et sortie d'autoroute, et lors d'un dépassement d'un véhicule lent).À l'avenir, la firme californienne, qui a par ailleurs de nouveau chamboulé son offre , compte introduire de nouvelles fonctionnalités, comme la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop, ainsi que la conduite automatisée en ville.