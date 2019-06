Un prototype du Tesla Semi photographié sous toutes ses coutures en Californie

© Electrek

Le Semi de Tesla arrive pour 2020

© Electrek

© Electrek

© Electrek

Un succès déjà acquis ?

Source : Electrek

Annoncé en 2017 et dévoilé un peu plus tôt ce mois-ci par la société d'Elon Musk, le semi-remorque 100 % électrique dea été aperçu sillonnant le nord de la Californie il y a quelques jours et s'est arrêté à Rocklin, où un lecteur d'Electrek a pu le mitrailler de photos, comme vous pouvez le voir sur les images qui illustrent cet article.Lors de la présentation des résultats financiers du fabricant pour le premier trimestre 2019 qui s'est déroulée fin avril, Jerome Guillen, responsable du programme, avait confirmé avoir repoussé l'entrée en production du semi-remorque à 2020. Toutefois, plusieurs prototypes sont sortis de l'usine à l'instar de cerouge (contraction des motsetqui désigne un véhicule possédant un coffre à l'avant, à l'instar de la Tesla Model S ) observé récemment.Depuis l'annonce de ce véhicule en 2017, Tesla a indiqué travailler sur: l'une disposant d'une autonomie de 300 miles (480 km) et l'autre, déjà bien plus impressionnant, de 500 miles (800 km). Jerome Guillen a cependant déclaré récemment que Tesla devrait être en mesure de dépasser les spécifications initialement annoncées, alors qu'Elon Musk lui-même a laissé entendre que la gamme pourrait être finalement bien plus fournie.À ce jour, aucune autre information concernant d'autres spécifications n'a été dévoilée. On ne sait d'ailleurs pas où le camion électrique de Tesla sera fabriqué et assemblé, hormis que ses moteurs sortiront de la Gigafactory 1 de Tesla, située au Nevada.Au cours des deux années précédentes, Tesla a enregistréet les versions précédemment citées devraient être commercialisées aux tarifs respectifs de 150 000 $ pour la première et 180 000 $ pour la seconde.Rappelons que plus tôt cette année, Elon Musk a déclaré avoir pour objectif de fabriquerdu Tesla Semi.Étant donné l'importance du calendrier de livraison du Tesla Semi, un véhicule destiné aux entreprises de transport qui désirent mettre à jour leur flotte de véhicules, nul doute que nous devrions rapidement avoir des nouvelles du premier semi-remorque 100 % électrique du fabricant.