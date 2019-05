SpaceX va procéder au lancement test d'une fusée Falcon 9 contenant 60 satellites StarLink

L'ambitieux projet Starlink

First 60 @SpaceX Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. pic.twitter.com/gZq8gHg9uK — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2019

La guerre du Cloud

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a partagé sur Twitter un aperçu de 60 satelliteschargés à l'intérieur de, prêts à être lancés dès mercredi.C'est le nom donné par la société pour ce projet faramineux qui aura pour but de faciliter l'accès à Internet partout dans le monde grâce à un réseau de satellites en orbite basse. La FCC (Commission Fédérale des Communications) a récemment donné son accord, à condition que l'entreprise propulse au moins la moitié des effectifs prévus d'ici six ans.SpaceX prévoit ainsi de: le premier groupe avec 4 409 satellites, et l'autre avec 7 518. Jusqu'à présent, SpaceX n'a lancé que 2 satellites de test,et. Elon Musk estime que sa société devrait lancer six autres séries de 60 satellites pour une couverture mineure, et 12 autres séries pour être vraiment «».Même si peu de détails ont été révélés à propos de l'initiative Starlink, ce projet n'est pas unique.souhaite également à terme utiliser un réseau de satellites pour améliorer sa division Amazon Web Services, qui propose des services de cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers. Lesentreront également en scène d'ici quelques années.Les satellites sur l'orbite la plus haute émettront en bande Ku, Ka et V, et uniquement V pour ceux en orbite basse. L'usage de la bande V (40 à 75 GHz) reste encore expérimentale, car elle n'a jamais été testée par d'autres satellites de ce type. Cette bande de fréquence promet d'importants débits internet mais serait néanmoins sensible aux fluctuations météorologiques.La mise en service duest prévue pour 2020.