Tesla poursuivi en justice pour un accident mortel supposément provoqué par l'Autopilot

L'Autopilot aurait commis de graves erreurs

Tesla pointe du doigt l'absence des mains sur le volant

Source : TechCrunch

Le 23 mars 2018, Walter Huang, un ingénieur américain, circule sur une autoroute californienne, à bord d'une Tesla Model X. Il est alors victime d'un accident, sa voiture heurtant le terre-plein central à grande vitesse. Il succombera un peu plus tard à ses blessures.Un an plus tard, la famille du défunt a décidé de. Elle reproche notamment à l'd'avoir mal interprété le marquage au sol, de n'avoir pas su détecter la glissière en béton et d'avoir accéléré plutôt que freiné à l'approche de l'obstacle. Le département des transports de Californie est également cité dans la plainte, pour n'avoir pas remplacé un dispositif sur le terre-plein censé atténuer les chocs, qui manquait depuis un accident antérieur.À en croire un des avocats de la famille Huang, un des objectifs de ce procès est de «». Un autre représentant des plaignants a par ailleurs résumé les griefs à l'encontre de l'entreprise d'Elon Musk : «Du côté du constructeur américain, on adopte bien sûr un autre point de vue. Si la société a refusé de commenter le procès à venir, elle avait réagi peu de temps après l'accident. Dès le 30 mars 2018, elle avait publié un post sur son blog, indiquant que le conducteur avait été alerté à plusieurs reprises et qu'il n'avait pas les mains sur le volant avant la collision. Un commentaire qui avait alors provoqué l'ire du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis, qui commençait alors son enquête. Ce qui n'avait pas empêché Tesla de réitérer quelques semaines plus tard, insistant sur l'imprudence de Walter Huang.Quant à l'enquête officielle, elle a effectivement noté que le conducteur avait été alerté plusieurs fois, de façon visuelle et auditive. Malgré ces invitations, les mains de Walter Huang n'auraient été détectées sur le volant que 34 secondes dans la minute précédant l'accident. Mais le rapport a également révélé que la voiture n'avait pas freiné et qu'elle avait accéléré avant la collision (de 100 à 114 km/h).Ce sera à présent aux jurés de déterminer la répartition des responsabilités, dans un procès qui pourrait faire date dans le développement des voitures autonomes ou semi-autonomes.