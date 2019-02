Tesla fait un pas de plus vers la voiture 100% autonome avec "Navigate on Autopilot"

Les trajets sur autoroute en autonomie

Navigate on Autopilot, un pas supplémentaire pour Tesla

« Navigate on Autopilot », que l'on peut traduire par « guidage par pilotage automatique » est une fonction de guidage active qui, sous la supervision du conducteur, permet de mener la voiture sur une autoroute.L'objectif est de proposer une assistance proactive pour aider les conducteurs à optimiser leurs trajets. «» peut-on lire sur le site Tesla . Il ne s'agit donc pas d'un système de conduite 100% autonome, mais bien d'une nouvelle évolution.Concrètement, une fois un itinéraire renseigné, il est possible de choisir si l'option est activée ou non. Si elle est activée, vous débutez votre trajet. Ensuite,Les caméras et capteurs lisent la route et l'intelligence artificielle vous recommande de passer ou non. Pour accepter le dépassement et changer de voie, il suffit d'accélérer légèrement ou de mettre le clignotant.Rien de bien nouveau ?. Alors en quoi « Navigate on Autopilot » est un progrès ? L'assistance est désormais intégrée dans les parcours et les guidages GPS, et la voiture sait entrer et sortir d'une autoroute.Tout est visible sur l'écran central.Le système est amené à évoluer, car plus le nombre de conducteurs qui utilisent cette aide est en augmentation, et plus les données collectées sont importantes. Il faut donc faire émerger les technologies d'autonomisation du véhicule rapidement - en respectant le cadre légal actuel - pour les développer et proposer des systèmes plus puissants demain. Tesla l'a bien compris.