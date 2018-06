PlayStation 4 : la console entame son dernier cycle de vie

Un pied dans la tombe, la PS4 entame son dernier cycle de vie

Laen a encore pour quelques années, mais elle entame la fin de son cycle. Commercialisée depuis novembre 2013, la console est classée dixième des consoles les plus vendues de tous les temps. Et de nombreuses exclusivités sont encore à prévoir.John Kodera annonce que «» : avec près de 80 millions de consoles, elle se positionne à la dixième place des plus vendues au monde et est la première de sa génération. Après la baisse des ventes de la Playstation 4 (20 millions en 2016 contre 19 millions en 2017), Sony décide de laisser de côté cette console en faveur de la, d'ici 2021.La firme japonaise est donc assez claire quant au devenir de la console mais espère atteindre les 100 millions de ventes dans le monde.Pour atteindre cet objectif ambitieux, la firme du pays au soleil levant promet de belles exclusivités pour continuer d'attiser l'intérêt des joueurs. L'apparition de nouvelles licences commeou encorede Hideo Kojima avec un casting de qualité puisque Norman Reedus, Mads Mikkelsen Guillermo del Toro prêtent leur visage au nouveau jeu, pourraient aller dans ce sens.Sony mise aussi sur ses vieilles licences comme God Of War sorti le 20 avril dernier , où l'on peut voir Kratos revenir affronter les dieux nordiques. Ou la version remasterisée de Medievil, originalement sorti sur la première PlayStation en 1998, il y a donc près de 20 ans. On retrouvera aussi les nouvelles aventures de Spider Man qui sera aussi de retour sur la console de Sony, ainsi que The Last of Us pour une deuxième partie. Cette fin de vie de la PS4 annonce donc de belles choses. Sony ne délaisse en rien sa console pour se concentrer sur la PlayStation 5 et sera présent à l'E3 2018 et fera sa conférence le mardi 12 juin à 3 heures du matin.