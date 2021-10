Sony : des téléviseurs "Perfect for PlayStation 5" … en attendant le VRR

Sony nous donne rendez-vous d’ici janvier 2022, avec à la clé le déploiement d’une mise à jour pour les téléviseurs Bravia XR. Les gammes LED avec les Sony X90J , X95J et Z9J, et la gamme OLED avec les Sony A80J et Sony A90J sont concernées.



Enfin, concernant le support du VRR, une étape a déjà été franchie, puisque Sony commence à déployer une mise à jour sur le XH90 , le téléviseur « Ready for PlayStation » qui avait été lancé juste avant la sortie de la PS5. Ne reste plus qu’à espérer que le VRR débarque lui aussi sur la gamme Bravia XR… et sur la PS5 !