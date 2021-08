Au cœur de la PS5, le SoC "Oberon" en photos

Si je vous dis Another World, Flashback ou Moto Racer, vous me répondrez sans aucune hésitation « Delphine Software », et si ce n’est pas le cas… vous devriez avoir honte ! Non, plaisanteries mises à part, ces trois titres font assurément partie des productions françaises les plus populaires des années 90. Elles sont à l’origine de l’incroyable popularité d’un éditeur qui n’a pourtant distribué qu’une quinzaine de titres durant sa (trop) courte existence.