Ghost of Tsushima : une adaptation sur grand écran va entrer en production

À l'instar de la future série The Last of Us ou encore du long-métrage Twisted Metal, c'est PlayStation Productions qui se chargera de produire le film Ghost of Tsushima. Chad Stahelski, réalisateur et producteur sur la saga John Wick, est annoncé à la réalisation. Il sera épaulé par Alex Young et Jason Spitz qui s'occuperont de la production via leur société 87Eleven Entertainment.



Bien entendu, le studio Sucker Punch Productions supervisera le projet afin d'assurer une certaine continuité vis-à-vis du jeu. Pour l'instant, nous ne savons rien au sujet du scénario, du casting ou même de la fenêtre de sortie. Il va falloir patienter.