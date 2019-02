Molotov et Altice : un rapprochement se confirme avec l'arrivée de RMC Sport sur le service

RMC Sport veut convaincre les amateurs de sport(s) de Molotov

Molotov doit-il vraiment se satisfaire de l'emprise probable d'Altice ?

Il y a quelques jours, nous vous informions des négociations en cours entreet, qui souhaite devenir actionnaire majoritaire de la plateforme, pour en prendre le contrôle. Mercredi, les deux groupes ont annoncé l'arrivée du bouquetsur Molotov, à compter du jeudi 7 février 2019.Les 7 millions d'utilisateurs de Molotov vont pouvoir bénéficier, s'ils le souhaitent, du bouquet RMC Sport. Celui-ci est proposé sous la forme d'unet en échange de. Cette arrivée du bouquet sur Molotov confirme le très sérieux rapprochement entre la société et le groupe Altice France, qui souhaite ouvrir «».Le bouquet RMC Sport, c'est(RMC Sport 1 UHD), mais aussi des événements sportifs majeurs. Les abonnés pourront savourerqui démarreront le 12 février par le choc opposant un Manchester United ressuscité ces dernières semaines à un PSG en proie au doute, privé de sa star Neymar.RMC Sport est également diffuseur de l', de la Premier League (plus pour longtemps d'ailleurs, puisque Canal+ a acquis les droits du championnat anglais de football pour les trois prochaines saisons), de l'EuroLeague de basket, des tournois ATP de tennis de Lyon et de Marseille, mais aussi de la Diamond League (athlétisme), ainsi que de divers sports extrêmes et sports de combat.Si cette future (et probable) union est vue d'un bon œil par les deux acteurs, car l'un étendra son réseau d'abonnés, et l'autre assurera sans doute sa pérennité face à la réclamation des droits, on pourrait, en prenant un peu de hauteur,d'Altice sur Molotov.