Altice (SFR) teste la 5G à Nantes, où la SNCF l'accompagne pour le domaine ferroviaire

SFR se prépare à équiper ses premières villes en 2019

Alors que la mise aux enchères des fréquences de lane devrait plus tarder et que les premiers téléphones compatibles pointent le bout de leur nez a lancé une expérimentation de la technologie de cinquième génération à La Cantine numérique de, en Loire-Atlantique. L'opérateur a ainsi démontré les capacités de la 5G, de la faible latence au très haut débit en conditions réelles, en présence d'Alain Weill, le PDG d'Altice France, la maison-mère de la société.La maire de Nantes et présidente de la métropole Johanna Rolland a évidemment fait part de sa satisfaction en marge du démarrage de l'expérimentation : «». Depuis son premier test sur bande de fréquence 3,5 GHz le 3 mai 2018,, «». L'opérateur se prépare à équiper ses premières villes en 2019, ainsi qu'au lancement commercial prévu en 2020 de la technologie annoncée comme 10 fois plus rapide que la 4G +.Mais SFR en a aussi profité pour expérimenter, toujours à Nantes, les apports de la 5G dans le. «», s'est enthousiasmé Sébastien Kaiser, Directeur Connectivité et Réseaux de la SNCF.