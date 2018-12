Au Sénat, Alain Weill (Altice-SFR) répond à l’Arcep et évoque la consolidation des télécoms

Pour Alain Weill, l'Arcep est « de très mauvaise foi »



Alain Weill, PDG d'Altice France, au Sénat, le 12 décembre 2018

Le PDG de NetxRadioTV, deet de leur maison-mère était auditionné ce mercredi 12 décembre par la Commission des affaires économiques du, présidée par Sophie Primas, sénatrice Les Républicains des Yvelines. Le dirigeant a tenu à mettre les choses au point avec(Autorité de régulation des communications électroniques), dont le bilan anniversaire de sa plateforme « J'alerte l'Arcep » égratigne SFR.Alain Weill a aussi rappelé que les investissements grandissants du secteur des télécoms, et l'arrivée prochaine de la 5G, pourraient biende l'un des quatre opérateurs. Et, selon lui, ce ne sera ni Orange, ni SFR.Mardi 11 décembre, l'Arcep a publié un bilan dans lequel elle revient sur la première année d'existence de sa plateforme « J'alerte l'Arcep », créée en octobre 2017 pour faciliter le signalement de dysfonctionnements rencontrés par les Français dans leurs relations avec les opérateurs mobiles. Dans le rapport, SFR est pointé du doigt comme étant(30 à 35 alertes pour 100 000 clients en moyenne), devant ses trois autres concurrents. Évidemment, ces résultats ne sont pas du goût d'Alain Weill.», précise-t-il, avant de se justifier davantage : «».Alain Weill regrette que, alors que SFR fait l'objet d'une instruction de la part de l'Autorité administrative indépendante, pour ne pas avoir respecté le cadre de la portabilité des numéros fixes.S'agissant de la concurrence entre les quatre opérateurs, Alain Weill a rappelé que, s'il ne souhaite «» une consolidation, celle-ci paraît inévitable et, qui ne sont pas «», comme le précise le dirigeant. Chez SFR, «», martèle Weill, qui a tenu à rappeler que l'opérateur au carré rouge avait fait le choix, une «» pour le groupe Altice, pourtant très endetté.Mais Bouygues Telecom et Free sont des entreprises plus petites, «». Alain Weill a pris l'exemple de la 5G, qui va conduire les États-Unis à passer de quatre à trois opérateurs (T-Mobile et Sprint devraient fusionner), et la Chine de trois à deux opérateurs. L'Europe, elle, en compte 87.