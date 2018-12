Altice lâche la moitié de son réseau fibré pour réduire sa dette

Altice, sur la voie du désendettement

Le 30 novembre,a annoncé avoir vendu près de la moitié de sonaux fonds Allianz Capital Partenars, Axa Investment Managers et Omers Infrastructure. En contrepartie, le groupe récupère, soit la moitié de la valeur nette de, qui représente 3,6 milliards d'euros.Grâce à cette opération, Altice fait entrer des liquidités et, surtout, conserve leà hauteur de 50,01 %. Patrick Drahi, qui s'est dit «» de l'accord trouvé, reste également propriétaire de son réseau câblé de 9 millions de foyers en totalité, et de ses 2,5 millions de prises fibre en zone très dense.Historiquement, Altice et SFR ont su. Aujourd'hui, celle d'Altice Europe atteint les 30 milliards d'euros. Mais il y a encore peu, elle avait atteint des sommets, à environ 50 milliards d'euros. Le groupe dirigé par Patrick Drahi fait des efforts et va désormais pouvoir économiser sur ses frais de déploiement. Le patron français précise qu'Altice Europe «».SFR FFTH devrait équiperen France. Le premier million devrait être franchi dès la fin de l'année. La transaction entre Altice et ses nouveaux partenaires devrait avoir lieu «», indique le groupe français . Depuis vendredi, le cours de l'action Altice Europe a de nouveau franchi la barre des 2 euros, pour la première fois depuis le 21 novembre.