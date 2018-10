SFR lance une offre 100% foot réunissant Canal+, RMC Sport et beIN Sports

3 offres en une

Une économie de 15€/mois

A l'heure où des rapports révèlent que la démultiplication des plateformes de streaming fait bondir les pratiques illégales, SFR prend le chemin inverse en dévoilant la naissance d'une offre, la seule du marché, destinée à ses abonnésLe pack, qui comprend les bouquetset l'offre, est disponible dès aujourd'hui. On imagine que les amateurs du ballon rond déjà clients de l'opérateur au logo rouge doivent être ravis. Quant à celles et ceux qui envisagent de rejoindre SFR, et dont la passion pour le football n'est plus à prouver, cette offre pourrait bien définitivement les convaincre.La nouvelle offre foot de SFR comprend donc le bouquet RMC avec la, la, mais aussi les championnats anglais et portugais. On retrouve aussi le bouquet beIN Sports avec la, les championnats italien, espagnol et allemand, sans oublier la(oui oui, nous savons qu'il s'agit de basket). Enfin, avec l'offre Canal+ (Canal+ et Canal+ décalé), les abonnés bénéficieront des deux meilleurs matchs dechaque week-end, mais aussi pour les autres sports des deux plus belles oppositions dude rugby et des week-ends deLecommercialisé par SFR est proposé au prix de. Une somme non négligeable, mais plus raisonnable que le cumul des trois abonnements, qui grimpe à 53,90€/mois.L'opérateur s'arroge donc une poule aux œufs d'or, lui qui avait très mal débuté la diffusion de laen septembre dernier avec un bug important du player delors de la rencontre Liverpool/PSG. L'incident est désormais oublié et Altice (la maison-mère de SFR) espère continuer d'engranger les abonnés.