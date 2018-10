(Entre autres) grâce au football, SFR regagne autant de clients perdus qu'en 3 ans

« La qualité du réseau est revenue »

Environ 300 000 abonnés supplémentaires grâce au football

Si l'inauguration de l', mardi soir, a été l'occasion de présenter les tout nouveaux locaux des employés deet des groupes médias appartenant à- BFM TV, RMC, Libération ainsi que nos historiques confrères 01Net -, elle a aussi été le théâtre d'une annonce importante effectuée par le président de l'entreprise,: tous les abonnés perdus au cours de ces trois dernières années ont été regagnés, peut-on lire sur Les Echos De janvier à octobre 2018, SFR aurait ainsi remonté la pente d'une manière fulgurante, après une descente en enfer entamée depuis l'arrivée de M. Drahi en tant que nouveau propriétaire, en 2014. La firme tricolore s'était par exemple délestée de 1,2 million d'abonnés au cours de l'année 2015 . Au total,: des chiffres démentis par un haut placé de SFR.(NDLR fixe et mobile)», a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat aux journalistes de Les Echos. Et d'expliquer les raisons de ce retour en force :, affirme-t-il.En 2017, la chaîne de télévision SFR Sport, depuis rebaptisée RMC Sport, a en effet raflé les droits de diffusion de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de 2018 à 2021. Une victoire qui a visiblement impacté le pouvoir d'attraction du bouquet :, a conclu la source.