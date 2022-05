Cette offre sur le Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch 4 offerte est irrésistible !

Débutons par une petite tournée des caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE. Le smartphone du géant sud-coréen est pourvu d'un écran AMOLED 6,41 pouces magnifique avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Les performances sont également au beau fixe grâce au processeur Snapdragon 888 5G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne 128 Go. En plus de sa puissance, ce mobile dispose d'une grosse journée d'autonomie. Il est même capable de réaliser des photos superbes jusqu'en 4K. Vous ne serez pas déçu !