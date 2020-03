Disney+ sera disponible sur les Smart TV Samsung à partir du 7 avril

© Samsung

L'OS Tizen est compatible pour faire tourner Disney+

Combien ça coûte ?



Les propriétaires d'une Smart TV Samsung pourront souscrire à Disney+ depuis leur téléviseur dès le 7 avril, au tarif de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

Source : Samsung

C'est la bonne nouvelle du jour pour tous les possesseurs de téléviseurs Samsung qui ont fait l'acquisition d'une Smart TV entre 2016 et aujourd'hui. Tous pourront en effet bénéficier du service tant attendu Disney+, directement sur leur TV, et ce dès le 7 avril, dernière date de lancement prévu de la plateforme de streaming en France.Le système d'exploitation co-développé par Samsung, Tizen, qui équipe les Smart TV de la marque, fait partie des systèmes et appareils compatibles pour accueillir Disney+, au même titre qu'Apple TV, Android TV, Chromecast, PlayStation 4 ou Xbox One, pour ne citer qu'eux. Cela fait que si vous avez acheté une Smart TV Tizen Samsung en 2016 ou après, vous allez pouvoir profiter de la plateforme vidéo de Mickey., a commenté le vice-président Consumer Electronics de Samsung Electronics France, Guillaume Rault.Ajoutons enfin que les utilisateurs de Bixby, si leur modèle est compatible, pourront utiliser l'assistant vocal de Samsung pour lancer le service via la commandeou mettre un programme en pause.