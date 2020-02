Coronavirus : Samsung va profiter du virus, contrairement à ses illustres concurrents

© Samsung

Au 19 février 2020, plus de 75 000 personnes ont été au moins provisoirement touchées par le Coronavirus, qui a franchi le seuil des 2 000 victimes et des 15 000 patients officiellement guéris. Mais l'immense majorité (plus de 74 000) des malades provenant de Chine, le virus a des répercussions sur de nombreux secteurs, comme celui des technologies. La preuve en est avec l'annulation du Mobile World Congress (MWC), qui devait certes avoir lieu en Espagne, mais avec un fort contingent chinois. Samsung, de son côté, ne subit pas vraiment de désagrément au niveau économique.La société coréenne devrait même être l'un des principaux bénéficiaires des problèmes de production qui touchent la Chine en raison du Coronavirus. La raison est simple : Samsung produit depuis plusieurs années des smartphones au Vietnam. On parle même aujourd'hui de la moitié de sa production.S'étant progressivement retiré du marché chinois, le géant sud-coréen ne souffrira pas de la fermeture des magasins de l'empire du Milieu, ni de la baisse de la demande dans ce dernier. «», a même déclaré un proche de la chaîne d'approvisionnement de Samsung. Une autre personne issue de la firme parlerait même de «».Mais il ne faut pas oublier que Samsung se fournit encore en composants en Chine, ce qui pourrait avoir, à terme, un impact sur ses résultats, même s'il ne serait pas à comparer avec la situation de ses concurrents.Si Samsung a pour l'instant la vie belle, ce n'est pas le cas de ses concurrents, Apple et Huawei, pour ne pas les nommer.La marque à la pomme a en effet déclaré, lundi, qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de revenus et de ventes pour le trimestre en cours, reconnaissant que l'épidémie du coronavirus a bien des conséquences sur sa chaîne d'approvisionnement . Son chiffre d'affaires pourrait être entre 5 et 7 milliards de dollars plus faible que prévu, selon les spécialistes. Conséquence, l'action du groupe américaine a fortement diminué ces 24 dernières heures.De son côté, Huawei n'a pas encore véritablement osé communiquer sur d'éventuels problèmes de production. Mais les analystes économiques prévoient des conséquences pour la firme de Shenzhen, très dépendante des pièces chinoises, également concernant la fabrication de ses produits.Si des usines chinoises ont commencé à rouvrir, la main-d'œuvre se fait pour le moment rare, ce qui se ressent forcément sur la production. Pour le premier trimestre 2020, TrendForce estime que la capacité de production de Huawei sera réduite de 15 %, celle d'Apple de 10 %. Contre seulement 3 % pour Samsung Electronics.