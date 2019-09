Samsung inaugure le capteur photo pour smartphone aux pixels les plus fins du monde

© Samsung

Un capteur 43,7 MP aux pixels de 0,7 µm

Début de la production attendue en fin d'année

Source : Samsung Newsroom

Le Samsung ISOCELL Slim GH1 n'a peut-être pas le luxe d'autant de mégapixels que son cousin développé pour Xiaomi, mais il profite d'une finesse rare le rendant particulièrement adapté à une intégration à l'avant des smartphones.Pour rappel : plus un pixel est fin, mieux l'image est définie. Avec son nouveau capteur, Samsung frappe un grand coup. Le ISOCELL Slim GH1 profite en effet d'une résolution de 43,7 mégapixels pour des pixels de 0,7 µm seulement. Un record dans l'industrie.De quoi offrir des clichés en 7 968 x 5 480 pixels, tout en conservant la finesse de l'appareil dans lequel il est intégré. En réalité, Samsung a développé son nouveau capteur spécifiquement en ce sens — le Slim GH1 se posant comme « ;», écrit le constructeur dans son communiqué.Une frange de l'industrie dans laquelle le Sud-Coréen est déjà: de nombreux constructeurs de smartphones se fournissant déjà dans ses usines pour ses capteurs 32 mégapixels 0,8 µm.En 2020, il faudra s'attendre à un certain nombre de smartphones équipés dudit capteur. Récemment mis en production, les Samsung ISOCELL GW1 de 64 mégapixels commencent déjà à être intégrés dans des smartphones comme le Realme XT ou le Redmi Note 8 Pro Samsung annonce que le ISOCELL Slim GH1 — son petit nouveau donc — entrera en production dès la fin d'année 2019. La future star de la photo ? On prend les paris.