Samsung plancherait sur un Galaxy Fold plus abordable

Nom de code : SM-F700F

Samsung doit encore faire ses preuves

Le site spécialiséaffirme être entré en possession d'informations laissant entendre qu'un modèle plus abordable duserait dans les cartons deSelonactionnerait plusieurs leviers pour rendre ce «» plus abordable. Porteur de la référence SM-F700F, celui-ci ne disposerait que deen UFS 3.0, contre 512 Go pour le modèle vendu 2 000$.D'après les indiscrétions arrivées jusqu'aux oreilles du site spécialisé,, le stylet aux 4 096 points de pression du Galaxy Note 10 L'esthétique du smartphone pliable pourrait elle aussi évoluer par rapport au Fold originel (modèle SM-F900F). Compilées à d'autres informations notamment partagées par Bloomberg, les prédictions de Sam Mobile pointent en direction d'un smartphone pliable à la verticale — à la manière d'un téléphone à clapet.Mais avant de penser à décliner son smartphone pliable, il reste à Samsung à passer l'épreuve du feu. Après un faux départ en avril dernier suite à d'importants problèmes d'ingénierie, le constructeur sud-coréen a dû revoir sa copie en profondeur.Un été passé le nez dans le guidon plus tard, Samsung est prêt à commercialiser son. Un petit million d'exemplaires seulement, réservés en priorité au marché coréen avant d'être distribué partout dans le monde.Les déconvenues passées de la marque auront au moins eu le mérite de nous éclairer sur une chose : aussi attendus soient les smartphones pliables, il faudra un certain temps avant que les constructeurs puissent se lancer à corps perdu dans cette nouvelle course qui s'annonce. Huawei, pour ne pas le citer, a lui aussi décidé de décaler la sortie de son Mate X