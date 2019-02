Samsung Galaxy S10 : enregistrement vidéo HDR10+, slow-motion en 1080p et plus encore

Super slow-motion et enregistrement vidéo HDR10+

Samsung sort le grand jeu

Dans une semaine très exactement tuera définitivement le suspens en levant le voile sur son vaisseau amiral de l'année 2019, leet ses déclinaisons S10E et S10+. Non sans révéler son fameux smartphone pliable , exhibé pour la première fois en novembre 2018. Et alors que la date fatidique approche, les nouvelles informations au sujet du S10 continuent de pleuvoir.Le réputé site XDA Developers participe d'ailleurs à ces joyeuses fuites, lui qui a fouillé et mis la main sur les fonctionnalités de l'appareil photo du Galaxy S10. Ainsi découvre-t-on toute une série d'usages, à commencer par le superen 1080p, ainsi que le superdurant 0.8 seconde. Le média liste également un effeten mode portrait, la prise en charge des photos en format HEIF ou encore le scan de documents.Le mode « Best Shot », ou « Meilleur cliché », consistera à prendre une photo automatiquement lorsque l'appareil mobile jugera l'image bien alignée. D'autres fonctionnalités mettront l'accent surdes scènes en mode ultra grand-angle et l'amélioration de la correction automatique. Côté vidéo, il faudra s'attendre à de, de ultra grand-angle et une super stabilisation. XDA Developers évoque aussi uneavec grand-angle.Autant d'éléments d'information qui nous donnent un aperçu global des performances photographiques du Galaxy S10. Sa version S10 Plus devrait elle aussi, puisqu'une déclinaison dotée de 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne devrait débarquer dans l'offre du sud-coréen.