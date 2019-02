Le moins cher des Galaxy S10 se montre aussi en avance

Bordures moyennement épaisses

Un lecteur d'empreintes digitales latéral

A quelques semaines de leur présentation officielle - le 20 février 2019 plus précisément -, les Galaxy S10, S10+ et S10E apparaissent ça et là sur la Toile au fil des incessantes fuites orchestrées par les principauxdu secteur. Le S10+ s'est ainsi dévoilé en images courant décembre 2018 , quand des indiscrétions plus importantes ont évoqué leur grille tarifaire respective , tout comme leur fiche technique supposée Voilà maintenant que le plus petit, et le moins cher, des trois modèles, se retrouve à son tour propulsé sur le devant de la scène. Le célèbreRoland Quandt, en collaboration avec WinFuture , a publié des images de cette variante équipée d'une écran non incurvé de 5,8 pouces, marqué par des bordures moyennement épaisses. On peut également apercevoir son double capteur photo arrière avec flash, tous placés de manière horizontale.A noter que le lecteur d'empreintes digitales du S10E ne se situerait ni sur la façade arrière du terminal, si nous l'écran, mais sur la partie latérale du mobile. Cette version embarquerait aussi 6 Go de RAM couplée à 128 Go de stockage interne.