Samsung Galaxy S10 : le Exynos 9820 explose tous les records sur AnTuTu

L'Exynos 9820 plus rapide que le Kirin 980



Un premier benchmark pour le Galaxy S10 et son Exynos 9820. © Ice Universe / Twitter

Le benchmark d'un certain "SM-G975F" est apparu sur Twitter par l'intermédiaire du compte Ice Universe -- la Madame Irma de la tech. Pour la personne derrière le compte, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là du futurLe Kirin 980 qui équipe les Huawei Mate 20 Pro a beau être gravé en 7 nm, tout porte à croire que la couronne du smartphone Android le plus rapide tombe prochainement de sa tête. D'après le benchmark publié par Ice Universe, le(8 nm) de Samsung enregistre des score bien plus impressionnants.sur AnTuTu. Rien que ça ! Pour mémoire, le Kirin 980 culmine actuellement en tête du classement Android avec 304 736 points. Il reste néanmoins très largement derrière l'iPhone XS et ses 364 896 points (gardons néanmoins en tête que l'OS est très différent).Le prétendu Galaxy S10 -- du moins la version qui a passé le test AnTuTu -- serait donc équipé de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go et doté d'une résolution de 2280 x 1080 pixels. Le tout sous Android 9, bien évidemment. Enfin l'appareil sera pourvu d'un GPU Mali-G76, que l'on retrouve également dans le SoC de Huawei.Samsung n'a, pour l'heure, ni confirmé ni infirmé ces résultats. La présentation officielle du Samsung Galaxy S10 quant à elle prévue pour le tout début d'année 2019.