Un brevet Samsung nous en dit plus sur le Galaxy S10

Un écran totalement borderless

Un probable lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

L'année 2018 a été marquée par une tendance globalement suivie par presque tous les constructeurs de téléphones portables : l'encoche. Mais un irréductible fabricant répondant au nom de Samsung a balayé d'un revers de la main cette mode bientôt dépassée. Le design de ses smartphones ne rejoindra pas celui des concurrents, quitte à conserver un front parfois trop épais.Une stratégie qui devrait se confirmer pour la sortie de son prochain fleuron, le Galaxy S10, prévu pour le mois de février 2019. Mieux. Le géant sud-coréen pourrait même concevoir un appareil mobile totalement- autrement dit, sans aucun bordure - grâce à son nouvel écran Infinity-O, présenté lors de la Samsung Developer Conference au début du mois de novembre 2018.En lieu et place d'une imposante et parfois gênante encoche, qu'elle soit rectangulaire ou en forme de goutte, viendrait se caler un petit trou intégré sous l'écran dans lequel serait niché le capteur avant. C'est tout du moins ce que laisse penser un brevet en ce sens, déposé par la multinationale auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé par 70 pays, comme nous l'apprend Let's Go Digital Les dernières rumeurs ne cessent de nourrir cette hypothèse toujours plus crédible au fil des mois passés. Elles rejoignent d'ailleurs d'autres spéculations observées ces dernières semaines, comme l'installation d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran . En revanche, le Samsung Galaxy S10 devrait bel et bien accueillir le tout dernier SoC destiné aux terminaux haut de gamme de l'entreprise, l' Exynos 9820