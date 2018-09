Galaxy A7 : un 1er smartphone à 3 appareils photos chez Samsung

La guerre des photophones rétrogradée au milieu de gamme

Alors que même le Galaxy S9 ne dispose pas d'un double APN ? la norme aujourd'hui ?,s'apprêterait à doter un smartphone milieu de gamme d'un triple objectif dorsal.Si l'on en croit des premiers clichés publiés par Galaxy Club, ledisposerait d'un triple appareil photo dorsal.Une largesse que l'on ne retrouve que sur leset sur le futur Comme le rappelle Cnet , Samsung a déclaré à plusieurs reprises vouloir doter ses smartphones plus modestes d'accessoires habituellement réservés au haut de gamme. Cela pourrait être la preuve par l'exemple des motivations de la marque sud-coréenne.Du reste, pas certain que les fans ayant déboursé plus de 1000€ pour se procurer unvoient d'un très bon oeil la présence d'un objectif supplémentaire sur un téléphone qui coûtera vraisemblablement trois fois moins cher.Réponse le 11 octobre prochain, où Samsung tiendra un événement surprise concernant ses téléphones Galaxy.