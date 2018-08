Samsung entre dans la course à la 5G et dévoile sa première puce compatible

L'Exynos Modem 5100 mis à disposition des constructeurs d'ici fin 2018

Et les smartphones Samsung compatibles 5G ?

Alors que Qualcomm semble déjà bien engagé dans la course à la 5G , Samsung se pose aujourd'hui en concurrent de poids pour équiper lesdu réseau de demain.Dans un communiqué , la firme sud-coréenne a dévoilé son tout nouveau modem : l'Selon les dires de Samsung, il s'agira du tout premier modem 5G multimodes qui supportera le nouveau standard 5G-New Radio.Concrètement, il s'agit d'une puce gravée en 10 nm qui, en plus de disposer d'une compatibilité pleine avec la 5G, peut se raccrocher à des fréquences 2G, 3G et 4G. Samsung a par ailleurs affirmé que son nouveau modem supportera les deux spectres qui serviront au déploiement de la 5G : le sub-6GHz et le mmWave. On parle d'un débit maximum de 2 Gb/s pour le premier, et de 6 Gb/s pour le second.Rappelons qu'à l'heure actuelle, les débits maximums observés en 4G+ sont de 330 Mb/s. On parle donc d'un débit presque 20 fois supérieur.Dans son annonce, Samsung a précisé que l'Exynos 5100 sera mis à disposition des fabricants d'ici la fin d'année. Une fenêtre qui laisse présager que les premiers appareils équipés devraient apparaître au cours du premier trimestre 2019.Une mise sur le marché qui viendrait titiller Motorola qui, la semaine prochaine, sortira le tout premier smartphone compatible 5G (ou du moins, extensible en 5G).Samsung, pour sa part, prévoit le lancement de ses premiers appareils compatibles autour du mois de mars 2019. Dans un entretien accordé au Korea Herald , DJ Koh, responsable de la division smartphone de la firme, a confirmé que le Galaxy S10 sera produit en majorité avec des puces 4G, mais qu'une version 5G sera bien mise sur le marché dans le futur.