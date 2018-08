Le Samsung Galaxy Note 9 est disponible en précommande

Des caractéristiques haut de gamme pour le nouveau flagship de Samsung

Nous avons sélectionné l'offre de notre partenaire Boulanger, qui propose exclusivement des facilités de paiement 20 X sans frais (49 € /mois), ainsi que jusqu'à 400 € de bonus de reprise d'un ancien téléphone. Le Note 9 est disponible en plusieurs coloris, une version avec 128 GO de stockage pour 1 009 € et une de 512 GO pour 1 209 €.Avec son écran de 6,4 pouces Quad HD+ super AMOLED compatible HDR, le Samsung Galaxy Note 9 se positionne dans la catégorie des smartphones format géant. Doté d'une définition de 2960 par 1440 pixels, et couplé à un SoC Exynos 9810 ainsi que 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, ce terminal mobile vous permettra de profiter pleinement de toutes vos applications, que ce soit pour jouer ou pour travailler.Côté batterie, il faudra compter sur du 4000 mAh ce qui lui assurera une excellente autonomie. Le Galaxy Note 9 embarque aussi un double capteur de 12 millions de pixels sur l'arrière, dont un stabilisé et doté d'une plus longue focale. Quant à la connectique, ce téléphone peut compter sur un port usb C, du Bluetooth 5, et s'avère compatible avec la grande majorité des bandes 4G LTE.Au niveau des fonctionnalités, on retrouve le scanner d'iris et le lecteur d'empreintes au dos de l'appareil.