Suivez en direct l'annonce du Samsung Galaxy Note 9 dès 17h

Le nouveau Pen S pour le différencier des S9

C'est à Brooklyn dans le Barclays Center que Samsung présentera les derniers détails de son nouveau terminal haut de gamme, à destination des utilisateurs pro. Il faut dire qu'une grande partie de ses specs a déja leaké Au fil des années la différence entre les gammes Note et S s'est réduite, avec des écrans toujours plus grands pour le S9 et S9+ testés dans nos colonnes . C'est donc finalement le stylet qui apporte un plus sur les Note, avec cette année pour la première fois une version bluetooth, qui devrait permettre de nouveaux usages (télécommande pour présentation PPT, controle du son à distance, etc).