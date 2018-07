Samsung le concède : le Galaxy S9 se vend mal

Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Samsung juge les ventes du Galaxy S9 « ralenties »

Des prix amenés à baisser très rapidement

Modifié le 31/07/2018 à 14h22

Coup dur pour. Tous les indicateurs portaient à croire à des sous-performances de ventes pour le, mais la chose est désormais actée : le smartphone haut de gamme se vend mal.Dans son rapport financier du deuxième trimestre 2018 , Samsung accuse une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 4%.En outre, la branche mobile de la société a vu son bénéfice chuter de 34% par rapport à l'année dernière sur la même période. Un décrochage que le constructeur impute à son dernier: le Galaxy S9.Selon certains experts, les ventes de l'appareil se situent au niveau de celles ... du Galaxy S3, sorti il y a 6 ans, et qui s'était écoulé à 31 millions d'exemplaires. Un succès bien plus mitigé que celui du Galaxy S7 qui, avec ses 50 millions d'unités vendues, fait figure de mètre étalon chez Samsung.Le malheur des uns fait le bonheur des autres, paraît-il. Cela tombe bien, car en toute vraisemblance, les prix de l'appareil devraient rapidement baisser.Le cassage des prix est déjà d'actualité. Pendant les soldes, il était tout à fait possible de dénicher l'appareil pour moins de 500€, soit bradé à presque 50% de son prix de vente.Si la tendance venait à se pérenniser, nul doute que beaucoup devraient trouver un Galaxy S9 flambant neuf sous leur sapin en décembre prochain.Samsung, pendant ce temps, espère se rattraper avec sonqui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Du reste, le constructeur planche activement sur le Galaxy X , annoncé comme étant le premier smartphone pliable haut de gamme au monde. Espérons pour la marque que les consommateurs seront, cette fois, au rendez-vous.