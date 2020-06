Panasonic officialise le HZ980, un 4e téléviseur OLED plus abordable

Actuellement, la gamme OLED de Panasonic se compose de trois modèles : les HZ2000, HZ1500 et HZ1000. De par sa nomenclature, le HZ980 arrive donc en queue de peloton. Il se déclinera en versions 55 et 65 pouces.

D'après le site spécialisé FlatPanelsHD, l'appareil arrivera en Europe en juillet et à partir de 1 800 euros en version 55 pouces. Un prix agressif qui devrait lui permettre de se faire une place face à l'entrée de gamme de LG en matière d'OLED, mais aussi face aux modèles proposés par Philips ou encore Sony. Nous avons contacté les représentants français de Panasonic pour en savoir plus sur les modalités de lancement de ce HZ980 en France… et sur son prix précis dans l'Hexagone.