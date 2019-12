OnePlus : un évènement spécial prévu lors du CES 2020

© OnePlus

Vers le lancement international de la OnePlus TV ?

Via : Neowin

Si le programme de l'événement n'est pas connu, on imagine mal OnePlus dévoiler ses OnePlus 8 au cours d'un salon qui fait davantage la part belle aux téléviseurs. Ça tombe bien : OnePlus a également un téléviseur dans ses cartons.Disponible en exclusivité en Inde depuis la fin septembre , la OnePlus TV pourrait donc se frayer un chemin sur la scène internationale en début d'année prochaine.Pour rappel, la gamme OnePlus TV se décompose en deux modèles aux différences assez minces. Les dénominateurs communs sont la dalle QLED 4K de 55 pouces, la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que la base Android TV. C'est donc au niveau du son que les différences se marquent : la OnePlus TV Q1 Pro dispose d'une barre de son escamotable équipée de huit haut-parleurs, supportant Dolby Atmos, et produisant un son 50W. Le Modèle Q1 classique, lui, n'affiche que quatre haut-parleurs directement intégrés à l'arrière du téléviseur.On attend beaucoup de OnePlus sur le prix — un argument sur lequel il a bâti sa réputation. Et à en juger par le tarif de lancement de sa télévision en Inde, le constructeur ne devrait pas franchement surprendre : la OnePlus Q1 se négocie autour de 900 €, et la Q1 Pro à partir de 1 300 €.